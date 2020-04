"Era in pensione, Domenico, aveva lavorato in fabbrica a San Salvo, ed era ancora un falegname esperto. Si era offerto di fare qualcosa per la chiesa che, come tutte, si regge sul volontariato di decine di persone". Don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo Apostolo, ricorda Domenico Mascilli, il parrocchiano morto ieri sera dopo essere caduto venerdì da una scala mentre tinteggiava i locali sottostanti la chiesa di San Paolo Apostolo. In quegli spazi, concessi dal Comune di Vasto in comodato d'uso alla parrocchia, verrà aperto un emporio per i poveri.

"All’improvviso Domenico è caduto dalla scala, sembra da un paio di metri come ha detto l’amico che era con lui e che ha dato subito l’allarme. Ha battuto la testa e perso sangue e il 118 è arrivato subito. Gravissimo il trauma, tanto che dal San Pio di Vasto l’hanno trasportato all’ospedale di Teramo. Sono andato a trovarlo al neurochirurgico, ho pregato tanto per lui assieme ai parrocchiani e quando ho appreso la notizia della sua morte mi si è stretto il cuore".