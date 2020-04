Dopo la pausa estiva torna l'appuntamento con il walking organizzato dall'Asd Atletica Vasto. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì l'appuntamento sarè alle 20.30 al Terminal bus di via dei Conti Ricci, da cui il gruppo prenderà il via per la lunga camminata lungo le strade cittadine. "Volete allungare la vostra vita?Allungate il vostro passo - invita Silvana Critelli -. Ogni serata avrà un percorso differente. Per saperne di più iscrivetevi al gruppo Walking Vasto su Facebook".

Il primo appuntamento sarà lunedì 15 settembre alle 20.30 (Terminal bus).