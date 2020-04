E' stato un gran tiro di Bonuso a consentire alla Vastese di raddrizzare le sorti del confronto casalingo col Miglianico. Il match si era messo male: ospiti in vantaggio al 36' con Petito. Poi, con un incisivo avvio di ripresa, la formazione di Precali ha raggiunto il pari. I biancorossi hanno raggranellato solo 2 punti nelle prime 2 partite di campionato.

Rimane, invece, ultimo a quota zero il Vasto Marina, sconfitto 4-1 a Pineto.

Tabellino - Vastese-Miglianico 1 – 1 (0 - 1)

Reti: 36’ Petito (Miglianico), 53’ Bonuso (Vastese),

Vastese: Leo, Balzano, Napolitano, Spagnuolo, Corbo, Bonuso, Piscopo, D’Ambrosio, Soria, D’Adamo, De Vita . A disposizione: Antenucci, Irmici, Dema, Stango, Salcuni, Mascolo, Adriani

Allenatore: Precali

Miglianico: Palena, Di Pompeo, Colarossi, Sichetti, Cinquino, Miccoli, Torsellini, Pica, Rossi, Petito, Fiaschi. A disposizione: Nardone, Di Nardo, Giandonato, De Leonardis, Serafini, Planamente, D’Amore.

Allenatore: Tatomir.

Sostituzioni Vastese: Dema al posto di De Vita, Salcuni al posto di Bonuso e Salcuni al posto di D’Adamo.

Sostituzioni Miglianico: De Leonardis al posto di Colarossi, Serafini al posto di Pica, Di Nardo al posto di Fiaschi.

Arbitro: Alessio Miccoli di Lanciano; 1° Assist. Giovanni Morgante di Avezzano; 2° Assist. Valerio Maiolini di Avezzano

Ammoniti: D’Ambrosio e Spagnuolo (Vastese); Petito e Pica (Miglianico)

Espulso Precali (Vastese)

Pineto-Vasto Marina 4-1

Pesante sconfitta per il Vasto Marina in casa del Pineto che passa in vantaggio dopo appena 7 minuti con Maloku. Poi le reti di Assogna, all'11', e Vespa, al 41', che chiudono virtualmente la partita. La formazione allenata da Luigi Baiocco subisce il poker al 15' del secondo tempo da Nardone. Solo al 37' Cataruozzolo riesce ad accorciare le distanze in un match ormai segnato.



Risultati - ALBA ADRIATICA – ACQUA & SAPONE: 1-1 32’pt Mimola (Acqua & Sapone), 19’st Di Massimo (Alba)

AVEZZANO – FRANCAVILLA: 0-2 31’pt e 32’st Lalli

BORRELLO – SULMONA: 5-0 8’pt Traore, 35’pt Di Properzio su rigore, 40’pt Traore, 4’st Scarano, 5’st Di Properzio

CUPELLO – SAN SALVO: 0-2 11’st e 43’st su rigore Marinelli

MONTORIO 88 – PATERNO: 0-4 28’pt Bolzan, 24’st Aquino, 41’st Iommetti, 48’st Aquino

PINETO – VASTO MARINA: 4-1 7’pt Maloku (Pineto), 11’pt Davide Assogna (Pineto), 41’pt Vespa (Pineto), 15’st Nardone (Pineto), 37’st Cataruozzolo (Vasto Marina)

RC ANGOLANA – CAPISTRELLO: 0-1 39’pt Di Gaetano

TORRESE – MARTINSICURO: 2-0 36’st Pigliacelli, 45’st De Sanctis

VASTESE – MIGLIANICO: 1-1 36’pt Petito (Miglianico), 8’st Bonuso (Vastese)

Classifica - SAN SALVO 6, TORRESE 6, ALBA ADRIATICA 4, CAPISTRELLO, FRANCAVILLA e PINETO 4, ANGOLANA, AVEZZANO, BORRELLO, MONTORIO 88 e PATERNO 3, MIGLIANICO e VASTESE 2, ACQUA & SAPONE e CUPELLO 1, MARTINSICURO, SULMONA e VASTO MARINA 0.