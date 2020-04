Il Comune di Vasto si appresta a rinnovare la direzione artistica del Teatro Rossetti. Nei giorni scorsi si è svolto il concorso. Al colloquio sono stati ammessi cinque candidati. A darne notizia è il consigliere comunale Davide D'Alessandro (indipendente).

"Dal sito del Comune di Vasto leggo che il 9 settembre scorso, di pomeriggio, presso la Biblioteca Mattioli, sono stati convocati i finalisti per il conferimento di incarico di Direttore Artistico del Teatro Rossetti: Rocco Pugliese Ferola, Sandro De Palma, Damiano Binetti, Fabio Poggiali e Raffaele Bellafronte. Da alcune indiscrezioni, pare che la Commissione esaminatrice abbia trovato uno dei candidati nelle condizioni non idonee alla partecipazione. Comunque, pare sia venuto fuori un vincitore in grado di segnare una netta discontinuità con l’ultima e prolungata gestione. Ovviamente, aspettiamo di conoscere il nome del nuovo Direttore artistico con una certa celerità, perché la Stagione 2014-2015 incombe e sarà necessario impostarla nel migliore dei modi, anche per operare una seria riconfigurazione dell’importante Istituzione. Non dimentichiamo che, negli ultimi anni - afferma D'Alessandro - il Teatro Rossetti è stato un Auditorium e non un Teatro, nel senso che vi ha imperato la sola musica. La speranza è che la nuova gestione, da chiunque guidata, sappia assicurare a tutti i cittadini vastesi una proposta ampia e articolata, in modo da toccare tutte le corde dell’arte".