Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, relativamente alla viabilità e alla sicurezza stradale, comunica la collocazione di segnaletica complementare, tipo DTS SLIM DELUX e DTS SLIM GRAPH, con funzioni di dissuasori ai rilievi elettronici della velocità, nei tratti di strada della Circonvallazione Istoniense, via Incoronata, via del Porto, viale Dalmazia, via San Michele e viale Perth.

“Con la riapertura delle scuole si riscontra giornalmente in città un elevato traffico veicolare – sottolinea Luciano Lapenna – spesso caratterizzato dal pericolo dovuto alla velocità eccessiva e non commisurata alle caratteristiche della strada. L’installazione di questi dissuasori, in strade cittadine che hanno un notevole numero di complessi residenziali oltre che di attività commerciali, costituisce un valido strumento preventivo e un efficace deterrente psicologico ai superamenti dei limiti di velocità. Lavoriamo quotidianamente – continua Lapenna – al servizio dei cittadini e della nostra comunità, in questo caso per garantire una migliore viabilità e una maggiore sicurezza dei pedoni e degli stessi automobilisti”.