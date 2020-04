Non sono unicamente i residenti della zona a segnalarlo, ma anche i tanti genitori che passano quotidianamente in via Dante Gabriele Rossetti per accompagnare i figli a scuola, a denunciare lo stato in cui versa la strada.

Nonostante la presenza di due plessi scolastici: Spataro e Pudente, manca la segnaletica orizzontale, non sempre ci sono i vigili urbani, soprattutto al termine delle lezioni, quando auto e studenti si riversano in strada.

I marciapiedi sono solo due, nella parte che esce su via dei Conti Ricci, e non in condizioni ottimali, terminati quelli bisogna camminare per forza ai bordi della via. Il manto andrebbe riasfaltato e fatta maggiore manutenzione perchè in alcuni punti, andando verso la scuola Spataro, le erbacce sono alte.