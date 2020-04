Qualifiche più che positive per Andrea Iannone nel gran Premio di San Marino. Il pilota vastese conquista un'importantissima seconda posizione, con il tempo 1.33'289, solo Lorenzo gli soffia la pole position su cui si era attestato al penultimo tentativo. Tra lui e lo spagnolo ci sono appena 51 millesimi. Dietro Iannone Valentino Rossi, che per la prima volta in stagione conquista la prima fila. In seconda fila Marquez, Pedrosa e Dovizioso.

Il weekend era partito molto bene per Iannone che ha saputo sin dai primi giorni sfruttare i test eseguiti sul circuito romagnolo dopo la gara di Brno. "Sono soddisfatto, la prima fila è sempre importante in MotoGp - ha detto Iannone a fine prove-. Con la gomma media andiamo un po' più piano, le condizioni sono difficili. Ringrazio la squadra che ha lavorato per tutto il giorno. Non me l'aspettavo questo tempo così forte, vediamo cosa riusciamo a fare domani".

Come preannunciato da Iannone la gara sarà tutt'altra cosa, perchè la sua Ducati Pramac ha sempre qualche problema di grip. Domani, oltre ad avere pista libera davanti, potrà contare sul calore dei suoi sostenitori che questa notte partiranno per raggiungere il circuito di Misano e fare il tifo per lui.

La griglia di partenza: Lorenzo, Iannone, Rossi, Pedrosa, Marquez, Dovizioso, P.Espargaro, A.Espargaro, Smith, Bradl, Hernandez, Bautista, Crutchlow, Redding, Aoyama, Carier, Abraham, Laverty, De Angelis, Parkes, Barbera, Di Meglio.