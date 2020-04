Domenica alle 15.00 si gioca per la seconda giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Proseguono le manovre di mercato del Vasto Marina. Dopo la sconfitta interna contro il Montorio la squadra di Baiocco va in trasferta a Pineto con il nuovo acquisto Pasquale Maisto, attaccante esterno classe 1993, cresciuto nelle giovanili di Frosinone e Genoa, per poi passare alla Fidelis Andria, la scorsa stagione al Mariano Keller in D e nella seconda parte allo Sporting Bellinzago, in Eccellenza piemontese, con cui ha vinto il campionato. In gruppo anche il centrocampista centrale '94 Antonio Cicatiello. Ha invece lasciatola squadra Fabio Di Vito che si accaserà altrove.

Domenica si tenterà di iniziare a fare punti su un campo molto difficile, il Pineto è una delle realtà più consolidate dell'Eccellenza e viene da un pareggio, quindi in casa vorrà fare bottino pieno.

La Vastese, dopo il 3-1 in Coppa Italia al Borrello, debutta in campionato all'Aragona contro il Miglianico dell'ex Rossi Finarelli e Torsellini. La squadra di Precali è alla ricerca della prima vittoria in campionato, così come quella di Tatomir, entrambe alla prima hanno pareggiato.

A Cupello si replica il derby giocato mercoledì a San Salvo, ma a campi invertiti. In Coppa hanno avuto la meglio i biancazzurri di Gallicchio che si sono imposti 3-2. Per Di Francesco e i suoi l'opportunità di prendersi la rivincita davanti al proprio pubblico, ma gli ospiti dopo la vittoria all'esordio vorranno proseguire la serie positiva.

Come ogni settimana i risultati del campionato di Eccellenza saranno disponibili su Zonalocale nel box "segui lo sport".

Clicca qui per avere ulteriori informazioni su come vederli su pc, tablet e telefono.





Il programma della 2° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese.

Domenica 14 settembre, ore 15.00.

Alba Adriatica-Acqua&Sapone

Angolana-Capistrello

Avezzano-Francavilla

Borrello-Sulmona

Cupello-San Salvo

Montorio-Paterno

Pineto-Vasto Marina

Torrese-Martinsicuro

Vastese-Miglianico

La classifica

Alba Adriatica 3

Angolana 3

Avezzano 3

Montorio 3

San Salvo 3

Torrese 3

Capistrello 1

Cupello 1

Francavilla 1

Miglianico 1

Pineto 1

Vastese 1

Acqua&Sapone 0

Borrello 0

Martinsicuro 0

Paterno 0

Sulmona 0

Vasto Marina 0

Il prossimo turno, domenica 21 settembre, ore 15.00.

Acqua&Sapone-Vastese

Capistrello-Borrello

Francavilla-Miglianico

Martinsicuro-Cupello

Paterno- Renato Curi Angolana

Pineto-Montorio

San Salvo-Alba Adriatica

Sulmona-Avezzano

Vasto Marina-Torrese