Sabato alle 10.30 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del nuovo asilo nido sito in via Dante Alighieri, una struttura che ha comportato un impegno di spesa di quasi 285.000,00 euro., finanziati dalla regione Abruzzo al 50%, nell’ambito di un piano straordinario dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

"Il sindaco Giuseppe Pomponio - si legge nel comunicato dell'amministrazione di Scerni - spiega nello specifico come il micro nido ospiterà bambini da 18 a 36 mesi ed è predisposto per accogliere e ospitare un numero fino a 30 unità. L’amministrazione comunale di Scerni, come da programma, ha realizzato il nuovo micro nido per rispondere alle esigenze sia delle famiglie sia dei ‘piccoli’ cittadini di Scerni che oggi continueranno ad avere un servizio moderno in una struttura completamente nuova, sicura ed efficiente. Una scommessa vinta – aggiunge Domenico Giuliani, assessore alle Opere pubbliche - poiché siamo riusciti con una nostra progettualità e programmazione a intercettare sia i finanziamenti per la realizzazione della nuova struttura sia altri 56.000 euro per la gestione e funzionamento del progetto denominato ‘Piccole Tracce’.

Una risposta concreta – concludono Pomponio e Giuliani - anche alla luce del lavoro sinergico tra questa Amministrazione comunale e la Regione Abruzzo e gli operatori del settore sociale che, da oggi, continueranno ad operare e portare a termine il cammino iniziato da questa amministrazione dove i neonati, i bambini, le famiglie e gli anziani sono e continueranno ad essere componenti essenziali della nostra comunità scernese”.