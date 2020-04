Presentati venerdì pomeriggio a Sulmona, nel corso della riunione con le società, i calendari di Prima e Seconda Categoria. Premiati anche i club vincitori dei campionati e della coppa disciplina.

Questa la prima giornata del girone B di Prima Categoria, quello in cui sono inserite le squadre del Vastese, 9 per la precisione. Si inizia domenica 21 settembre alle ore 15.30. Ultima delle 15 giornate in programma domenica 10 maggio alle 16.30.

Casalbordino-Trigno Celenza

Casolana-Real Montazzoli

Fresa-Palombaro

Paglieta-Guastameroli

Real San Giacomo-Incoronata

Roccaspinalveti-Scerni

Spal Lanciano-Monteodorisio

Sporting San Salvo-Marcianise (sabato 20 settembre alle ore 15.30)

Clicca qui per il calendario completo della Prima Categoria, girone B.

Premiata, come società vincitrice del campionato di Seconda Categoria, l'Incoronata Calcio Vasto, così come l'Odorisiana, per la vittoria del campionato di Terza Categoria.

In Seconda Categoria, nel girone G, sono 8 le compagini del Vastese. Si inizia domenica 21 settembre alle ore 15.30. Ultima delle 13 giornate in programma domenica 3 maggio alle 16.30. Di seguito la prima giornata.

Gissi-Piazzano

Mario Tano-Real Porta Palazzo

Mario Turdò-Carunchio

New Archi Perano-Fossacesia 90

Real Montalfano-Castelfrentano

San Buono-Gs Montalfano

Villa Scorciosa-Odorisiana

Clicca qui per il calendario completo della Seconda Categoria, girone G.