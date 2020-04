Si svolgerà questa sera alle 22, presso il teatro parrocchiale di Furci, la cerimonia di premiazione del Premio letterario "Cesare De Horatiis", organizzato dal Comune per il secondo anno, con il coordinamento di Ivan Di Pierro, "al fine di promuovere la diffusione della cultura poetica, l’utilizzo di diversi linguaggi per esprimere sensazioni ed emozioni, la scoperta della figura di Cesare De Horatiis e una nuova visione del paese come luogo di armonia, serenità e unione sociale".

Il premio è stato così articolato

Alunni scuola primaria (Classi I-II-III) – filastrocche e disegni

Alunni scuola primaria (Classi IV-V) – Poesie in italiano e in dialetto

Alunni scuola secondaria di primo grado – Poesie in italiano, in dialetto e brevi testi

Alunni scuola secondaria di secondo grado - Poesie in italiano, in dialetto e brevi testi

Adulti - Poesie in italiano, in dialetto e brevi testi

Il tema scelto per la seconda edizione è stato "L’Orizzonte". [La linea apparente dove il cielo sembra toccare il mare, la terra. Una linea immaginaria che apre al futuro, a speranze, a passioni, a una nuova visione di noi stessi, attraverso ricordi ed immagini proiettate “Oltre”. Una linea dove lasciare libera la mente di spaziare].

La serata sarà accompagnata dalla musica del Crossover Jazz Quartet: Selina De Santis (flauto traverso), Luigi Genovesi (pianoforte), Marcello Sebastiani (contrabbasso), Walter Caratelli (percussioni)