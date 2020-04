Da quando è scattato l'allarme e la notizia è stata pubblicata sulle testate online, facendo poi il giro dei social network, tantissime persone si sono recate sulla spiaggia di Punta Penna. A dare una grossa mano alle operazioni di soccorso, portate avanti da Guardia Costiera e Protezione Civile, con il gruppo comunale di Vasto e la Valtrigno, ci sono stati tantissimi cittadini vastesi, abruzzesi e anche molisani. "Ringrazio tutti i volontari - ha commentato Stefano Taglioli del WWF -. E' la dimostrazione che sulle questioni ambientali i cittadini sono pronti a sporcarsi le mani".

Anche il sindaco Luciano Lapenna, che ha seguito da vicino le operazioni, è soddisfatto di come i cittadini abbiano voluto impegnarsi in prima persona in questa giornata. Dal primo cittadino anche un commento amaro su quanto accaduto: "Speriamo sia da monito per chi vuole portare avanti progetti sciagurati per il nostro mare".