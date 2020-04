Saranno 1300 gli atleti, in rappresentanza di 41 società sportive, a prendere parte alla prima edizione della Festa dello Sport, organizzata dal Comune di San Salvo insieme allo Special Olympics Team Chieti e sponsorizzata da Pilkington e Denso. Questa sera allo stadio Davide Bucci la cerimonia di apertura con tre grandi atleti paralimpici, i fratelli Pizzi e Pierpaolo Addesi, campioni di ciclismo.

La giornata di domani, sabato 13 settembre, sarà dedicata alle gare, con tutte le società sportive della città che si sono messe a disposizione per permettere un'ottima riuscita della manifestazione. Impianti sportivi, strade e piazze, al centro come alla marina, si riempiranno della gioia degli atleti abruzzesi pronti a vivere una giornata speciale. In serata, presso la palestra ITC, ci sarà anche la partita della nazionale di calcio a 5 ipovedenti.

Domenica, presso la pista di atletica Pietro Mennea, ci saranno il volo delle mongolfiere, con inizio alle 9, e la partenza del Vespa Club. Alla Villa comunale spazio al ciclismo, al parkour e al softair. La Festa dello Sport si concluderà domenica alle 15.30 con le premiazioni del concorso fotografico, cui potranno partecipare tutti (clicca qui per il regolamento) e l'estrazione della lotteria.

Il programma di venerdì 12 settembre

17.00 - ingresso Stadio "Davide Bucci"

18.00 - inizio parata

19.30 - saluti delle autorità

Testimonial: Luca Pizzi e Ivano Pizzi, campioni del mondo paralimpici di ciclismo tandem e Pierpaolo Addesi, campione italiano paralimpico ciclismo su strada

20.00 - esibizioni

21.15 - inizio cerimonia, accensione del braciere

21.30 - sigla