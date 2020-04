Da Leonardo Scarponi riceviamo e pubblichiamo un intervento in merito alla manutenzione delle scuole cittadine.

"Vi scrivo anche in riferimento all’articolo comparso sulla vostra testata dal titolo: Edifici scolastici, Comune: "Manutenzione di tutti i plessi".

Vi prego di recarvi presso la sede della scuola elementare e materna “Spataro” per verificare, non solo il solito stato di abbandono in cui versa ogni metro quadrato di verde, ma anche e soprattutto per prendere indegnamente visione del fatto che neanche la passerella di piastre di cemento, dall’ingresso di via Pietro Micca fino al piazzale centrale della scuola, è stata pulita.

Infatti, tra una piastra e l’altra, durante l’estate, è cresciuta erbaccia alta 30/40 cm. Quando una scuola apre in queste condizioni, a mio modo di vedere, non siamo in presenza di mancanza di manutenzione, di mancanza di fondi, di mancanza di personale e chi più ne ha più ne metta, siamo in presenza di amministratori senza decoro, senza amor proprio, senza pudore, senza vergogna.

Pulire quella passerella significa impiegare una persona con un decespugliatore al massimo per mezz’ora. Fossi il sindaco di questa città o l’assessore competente o chi ne è responsabile, lo farei personalmente. Mi sarei recato due giorni prima dell’apertura dell’anno scolastico nelle scuole della città e me ne sarei accorto.

Vi dico di più, io un rasaerba e un decespugliatore li posseggo e sono pronto a rispondere ad un eventuale appello da parte di chi è responsabile del decoro della scuola Spataro".

Leonardo Scarponi





