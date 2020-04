Scontro tra motorino e auto all'incrocio tra corso Mazzini e via Marco Polo. Per fortuna, senza conseguenze gravi per il giovane in sella allo scooter e la donna alla guida della vettura. L'ultimo incidente in ordine di tempo rilevato dalla polizia municipale è avvenuto alle 13 di ieri.

Le cause - "Mancato rispetto delle precedenze e della distanza di sicurezza, eccesso di velocità". E' il tenente Massimo Palandrani, che coordina il Nucleo di polizia stradale dei vigili urbani di Vasto, a elencare le cause più frequenti dei sinistri stradali che si verificano in città, dovuti quasi sempre "a violazioni delle norme del codice della strada".

Meno auto, incidenti in calo - Potrà sembrare strano, ma il numero degli incidenti decresce. E' questa la tendenza che la polizia municipale ha registrato nel biennio 2012-2013: "I sinistri - spiega Palandrani - sono stati circa 250 nel 2012 e 140 nel 2013. Il calo è determinato soprattutto dalla diminuzione della circolazione veicolare".

Auto abusive - Dall'inizio del 2014, i vigili hanno scoperto una sessantina di automobili prive di assicurazione, in gran parte vetture con targhe straniere.