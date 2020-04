Un riconoscimento all'impegno degli studenti che hanno concluso il proprio ciclo di studi nell'anno 2013/2014 con il massimo dei voti a San Salvo. Per il terzo anno l'iniziativa promossa dal presidente del consiglio comunale Spadano (che non potendo essere presente ha inviato ai ragazzi un suo messaggio) e dal sindaco Magnacca ha riunito nella sala consiliare studenti, genitori, docenti e dirigenti scolastici nei primi giorni del nuovo anno scolastico. In totale sono stati 39 i rgazzi che hanno ricevuto la pergamena e dei libri donati dall'amministrazione. Quattro di loro, diplomati del liceo scientifico, si preparano ad affrontare l'impegno universitario e hanno tutti scelto la facoltà di ingegneria. Oltre al sindaco erano presenti gli assessori Travaglini, Artese e Faienza e il consigliere Mariotti. Con loro le dirigenti degli istituti cittadini Anna Paola Sabatini, Anna Orsatti e Maria Luisa Di Mucci. Nel prendere la parola i rappresentanti dell'istituzione cittadina e scolastica hanno rivolto i complimenti agli studenti e alle loro famiglie, invitandoli a perseguire sulla strada dell'impegno, sia esso negli studi o nel lavoro.

Nel video le parole del sindaco Magnacca e dell'assessore Artese per spiegare il senso di questo premio agli studenti.