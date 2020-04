Ricomincia l’attività sportiva della società Virtus Vasto calcio e per il quinto anno consecutivo, i corsi della Scuola Calcio sono gratuiti per ragazzi e ragazze la cui fascia di età è compresa tra i 5 e 18 anni. Le iscrizioni sono già aperte e per chi volesse si possono effettuare presso il Campo Sportivo della zona San Paolo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

La scuola calcio della Virtus Vasto ha una storia lunga di grandi successi, ultimo ma importantissimo è la vittoria del titolo Regionale della Categoria Giovanissimi Sperimentali, basti pensare che al secondo posto si è classificato il Lanciano Calcio società professionistica di Serie B.

Della Virtus Vasto fanno parte tecnici federali, professori laureati in scienze motorie, preparatori atletici e preparatori di portieri estremamente preparati e qualificati. La società nel corso di questi anni ha “sfornato” diversi ragazzi nelle varie categorie calcistiche, ovviamente fino alla Serie A. Oltre a vantare un numero considerevole di ragazzi iscritti perché non è improntata a formare esclusivamente il calciatore, ma soprattutto “l’uomo”, mettendo a disposizione varie strutture, all’aperto per i più grandi e coperte per i più piccoli.

L’obiettivo primario della società capeggiata dal presidente onorario Massimo Giannone e dal presidente Acquarola è l’aspetto educativo non tralasciando quello di dare la possibilità ai ragazzi più bravi della Virtus Vasto di disputare campionati nazionali professionistici dove si fanno delle grandi esperienze e ci si confronta con squadre come Milan, Inter, Roma, Napilo ed altre realtà calcistiche importanti.

Questo grazie allao stretto rapporto con la Società Virtus Lanciano, squadra che milita nel Campionato di Serie B che consiste nella collaborazione dei tecnici del Lanciano Calcio con i tecnici della Virtus Vasto Calcio. In considerazione di tale collaborazione si sono svolti al campo San Paolo di Vasto già delle amichevoli tra i Giovanissimi Regionali Virtus Vasto e Giovanissimi Nazionali del Lanciano, questi ed altri incontri si ripeteranno con costanza,con tutte le categorie