Al via una raccolta di firme per chiedere il rinnovo dei permessi alla sosta gratuita negli stalli a pagamento per i residenti del centro storico. A promuoverla i residenti stessi ed in particolare quelli del quartiere Porta Nuova che, scaduti i permessi nel mese di giugno, si sono trovati un Comune che non ha rinnovato le apposite autorizzazioni per sostare gratuitamente.



“L’Amministrazione comunale, con delibera n. 180 del 2010, aveva approvato la ‘Disciplina di funzionamento per la sosta negli stalli di nuova istituzione contrassegnati dalle strisce blu per residenti nel centro storico’ - spiega un grupppo di residenti del centro storico di Vasto - che prevedeva la possibilità per coloro che abitano nel cuore antico della città, di ottenere, previa presentazione di una apposita richiesta, un permesso per la sosta gratuita nelle strisce blu.

La giustificazione accampata dal Comune, è l’entrata in vigore del nuovo regolamento sulle Ztl, che però nulla ha a che fare con il disciplinare approvato nel 2010. Nelle vicinanze delle nostre abitazioni – proseguono - ci sono delle aree a parcheggio non a pagamento, che purtroppo vengono puntualmente occupate dalle autovetture di cittadini non residenti nel centro storico per evitare di pagare la sosta. Non c’è quindi alternativa al pagamento.

La parte antica della città soffre di continuo spopolamento a cause delle difficili condizioni di vita, dell’aumento della delinquenza, della scarsa illuminazione e sopratutto, in un momento in cui si paga anche l’aria che si respira, noi residenti saremo costretti anche ad accollarci le spese per sostare nei pressi delle nostre abitazioni. Queste somme, poi, sono in effetti di non poco valore, se si considera che il parcheggio, con le attuali tariffe, costa circa quattro euro al giorno, per un aggravio annuale di circa 900 euro ad autovettura. Con la petizione – concludono - chiediamo quindi al Sindaco e all’Amministrazione di mettere in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare, per i residenti del centro storico, i permessi alla sosta gratuita negli stalli a pagamento".