Ha riportato una frattura al femore e varie contusioni la donna investita stamani a Vasto, alla rotatoria di località Sant'Onofrio, lungo la circonvallazione Istoniense.

La donna stava attraversando la carreggiata al crocevia tra via Sant'Onofrio, la circonvallazione e lo svincolo per via Madonna dell'Asilo, quando è sopraggiunta un'auto in uscita dal parcheggio di piazza Caduti di Nassiryia.

Subito è stato allertato il 118. Inizialmente, il caso è stato classificato come codice 1, ossia di live entità. Poi i medici hanno riscontrato, invece, una frattura del femore. La donna sarà operata all'ospedale San Pio da Pietrelcina.