Prove generali di campionato al PalaBCC con la sfida di Coppa Molise che mette di fronte BCC Vasto Basket e Globo Isernia. Il torneo organizzato dal comitato regionale molisano ha vissuto ieri la sua fase di semifinale con le quattro formazioni di serie B impegnate su due campi. Oltre alla sfida di Vasto è andata in scena quella tra Dynamic Venafro e Virtus Cassino, vinta dai molisani.

La sfida del PalaBCC, dopo due amichevoli disputate dai vastesi contro formazioni di serie C, è stata la prima occasione stagionale per confrotarsi contro una formazione che sarà concorrente diretta per la salvezza nel prossimo campionato al via il 5 ottobre. La vittoria finale è certamente un risultato positivo, che permetterà ai biancorossi di disputare la finale del torneo giovedì prossimo ad Isernia contro il Cassino.

La gara, però, ha evidenziato come la BCC Vasto Basket sia ancora un cantiere aperto. Gli schemi e le tattiche di gioco di mister Di Salvatore non sono ancora state assimilate a pieno da tutti i componenti del roster, rinnovato in buona parte rispetto alla prossima stagione. Ancora assente Vincenzo Dipierro, che procede nel percorso di recupero dopo l'infortunio al braccio. Il suo rientro in campo sarà più che prezioso per la squadra vastese.

Ierbs e compagni, dopo aver chiuso avanti il primo quarto 20-12, hanno subito in rientro degli avversari. L'Isernia (ieri con una panchina lunghissima) è una squadra giovane ed energica, che ha saputo approfittare dei tanti errori commessi dai padroni di casa. Coach Di Salvatore in più di un'occasione si è fatto sentire con i suoi per chiedere maggiore attenzione soprattutto nella fase difensiva. Alla fine i vastesi sono riusciti a mantenere quel minimo vantaggio per poter condurre in porto la vittoria ma c'è la consapevolezza che nelle prossime settimane ci sarà tanto da lavore per arrivare ai nastri di partenza del campionato pronti a battagliare contro avversarie ben attrezzate.

BCC Vasto Basket - Isernia 71-64

BCC Vasto Basket: Menna, Cordici, Antonini, Di Tizio, Ierbs, Durini, Lagioia, Mirone, Martelli. Coach: Di Salvatore

Globo Isernia: Brighi, Salafia, Bastone, Bisciotti, Cardinale, Ricci, Preite, Melchiorre, Rianna, Delvecchio, Bracci, Bracci, Triggiani. Coach: Cardinale