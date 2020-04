"Sono soddisfatto. Abbiamo avuto in platea presenze da svariate regioni italiane; professionisti interessati al dibattito sulla bigenitorialità: avvocati provenienti da Genova, Como, Taranto, Potenza. Come già era accaduto lo scorso anno, l'iniziativa ha sucitato più interesse fuori Vasto che tra i vastesi". Antonio Borromeo stila il bilancio del convegno organizzato dall'associazione Papi gump lo scorso fine settimana a Vasto dove, nella sala conferenze degli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia, rappresentanti politici e operatori del diritto e del sociale si sono confrontati sul tema dell'affidamento condiviso, della legislazione presente e futura e delle violazioni.

"Ringrazio per la loro presenza l'assessore comunale Anna Suriani e i consiglieri regionali Mario Olivieri e Pietro Smargiassi, unici rappresentanti istituzionali vastesi presenti all'iniziativa. Il convegn è andato benissimo e - annuncia Borromeo - ne sto già preparando un altro che si terrà in Senato a novembre".