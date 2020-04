E' in programma oggi pomeriggio la terza e ultima giornata dei triangolari del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza.

Nel triangolare B dopo il pareggio per 1-1 tra Vasto Marina e San Salvo e lo 0-0 tra Cupello e Vasto Marina, si affrontano oggi alle 16.00 San Salvo e Cupello che si sfideranno anche domenica in campionato a campi invertiti. La società biancazzurra al fine di favorire la presenza dei tifosi di entrambe le squadre ha deciso di applicare prezzi popolari per questa partita, infatti il costo del biglietto è di 5 euro, mentre per le donne l’ingresso sarà gratuito.

La classifica (tra parentesi la differenza reti che verrà presa in considerazione per il passaggio del turno in caso di parità di punti).

Vasto Marina 2 (0), San Salvo 1 (0), Cupello 1 (0).

Chi vince l'ultima sfida passa il turno, se finisce in parità senza reti torna in corsa anche il Vasto Marina.

Nel girone C la Vastese, dopo il 2-2 nella prima giornata a Francavilla contro i padroni di casa che nella seconda gara hanno vinto 1-0 a Borrello, ospita la squadra, già eliminata, degli ex Anzivino, Marconato e Cardone. Il prezzo del biglietto è di 5 euro. Clicca qui per la cronaca in diretta della partita.

La classifica (tra parentesi la differenza reti che verrà presa in considerazione per il passaggio del turno in caso di parità di punti).

Francavilla 4 (+1), Vastese 1 (0), Borrello 0 (-1).

I biancorossi per passare il turno devono vincere realizzando almeno due gol per avere, a parità di punti e di differenza reti rispetto al Francavilla, un maggior numero di reti segnate. Se dovessero vincere 1-0 sarebbe necessario il sorteggio per stabilire chi passa tra Vastese e Francavilla.

La formula di svolgimento dei triangolari di Coppa Italia. Per determinare la squadra vincente il triangolare, in caso di parità tra due o più squadre si terrà conto:

1. della migliore differenza reti;

2. del maggior numero di reti segnate;

3. del risultato ottenuto nel confronto diretto;

4. del sorteggio.

Durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori, secondo quanto previsto dall’articolo 74 delle N.O.I.F.