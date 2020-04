Convincente prova della Vastese che all'Aragona supera 3-1 il Borrello e accede al triangolare successivo di Coppa Italia. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 33' con De Vita, a inizio ripresa pareggiano gli ospiti con Ciampoli, biancorossi di nuovo avanti al 66’ con Stango e al 78’ Dema chiude i conti.

La partita. Ultima giornata del triangolare di Coppa Italia di Eccellenza. Nel girone C la Vastese, dopo il 2-2 nella prima giornata a Francavilla contro i padroni di casa, che nella seconda gara hanno vinto 1-0 a Borrello, ospita la squadra, già eliminata, degli ex Anzivino, Marconato e Cardone infortunato. I biancorossi per passare il turno devono vincere realizzando almeno due gol per avere, a parità di punti e di differenza reti rispetto al Francavilla, un maggior numero di reti segnate. Se dovessero vincere 1-0 sarebbe necessario il sorteggio per stabilire chi si qualificherà tra Vastese e Francavilla.

Ai minimi storici l'affluenza di pubblico. Squadre in campo sotto la pioggia. Solito 4-2-3-1 per Precali che schiera Antenucci in porta, stessa difesa di domenica a Francavilla, a centrocampo D’Adamo dal primo minuto e De Vita unica punta, Soria a riposo non convocato, Spagnuolo è il capitano, Leo e Dema in panchina. Terna al femminile con due assistenti donna.

Al 16' la prima vera occasione della gara, De Vita avanza centralmente e serve sulla sua destra l'accorrente Piscopo che entra in area e lascia partire un diagonale rasoterra che Marconato devia con la punta delle dita e mette in angolo. Bella la combinazione tra i due biancorossi.

Al 26' Borrello in avanti con Di Properzio che entra nell'area avversaria e si appresta a tirare, chiude Irmici in angolo. Un minuto dopo bella giocata di De Vita che apre sulla sinistra per Stango che finisce in fuorigioco. Al 30’ altra occasione per i padroni di casa con De Vita che entra in area, Marconato esce dai pali, l'attaccante serve D'Adamo che dal limite calcia ma non inquadra lo specchio della porta.

Al 33' vantaggio della Vastese, rimessa laterale di Stango che serve D'Ambrosio libero in area che passa a D'Adamo che avanza e colpisce male, palla a De Vita in diagonale che con Marconato a terra insacca. Prima rete in biancorosso in gare ufficiali per De Vita. Il Borrello prova a replicare al 36’ con Di Properzio che impegna Antenucci che respinge.

La ripesa si apre con una conclusione forte centrale di D'Ambrosio neutralizzata prontamente da Marconato. Al 49' pareggia il Borrello con un diagonale di Ciampoli. Al 57’ doppia opportunità per la Vastese, Piscopo entra in area in contropiede ma al momento della conclusione Scarano si oppone e manda in corner. Sul successivo angolo colpo di testa di Corbo, prodezza di Marconato.

Al 64' Forcing della squadra di Precali, tiro ravvicinato di Irmici, Marconato devia sopra la traversa. Un minuto dopo Musto calcia in porta, Antenucci, para. Al 66' Vastese di nuovo in vantaggio con Stango che dalla sinistra entra in area in velocità e trafigge ilportiere ospite. Subito dopo il vantaggio entra in campo l’attaccante Dema per Irmici.

Al 78’ terzo gol della Vastese, Balzano dalla destra sventaglia dalla parte opposta per Stango che crossa al centro per Dema, in campo da 11 minuti, l'attaccante albanese coplisce di testa e firma la sua prima rete in biancorosso. All’ 83’ ancora Vastese in avanti, slalom in area dell'incontenibile Piscopo, tra i migliori in campo, che mette in mezzo dove non c'è nessuno dei suoi. Nei minuti di recupero insiste il Borrello con una bordata insidiosa di Ciampoli, Antenucci devia in corner.

La Vastese accede al turno successivo, dovrebbe essere inserita nel girone con San Salvo, che ha battuto 3-2 il Cupello e Miglianico. In campionato i biancorossi torneranno in campo domenica alle 15.00 all'Aragona proprio contro il Miglianico.

Tabellino

Vastese-Borello 3-1 (1-0)

Reti: 33’ De Vita (Vastese), 49’ Ciampoli (Borrello), 66’ Stango (Vastese), 78’ Dema (Vastese)

Vastese: Antenucci, Balzano, Napolitano, Spagnuolo, Corbo, Irmici (67’ Dema), Piscopo, D’Ambrosio, De Vita (71’ Bonuso), Stango, D’Adamo (89’ Mascolo). A disposizione Leo, Giacchetti, Salcuni, Adriani. Allenatore Gianpietro Precali

Borrello: Marconato, Rota, Di Federico, Scarano, Spoltore (73’ Letta), Ligocki (55’ De Iulis), Ciampoli, Sassarini, Traorè (63’ Di Giuseppe), Di Properzio, Musto. A disposizione Zappacosta, Torti, Valentini. Allenatore Donato Anzivino

Arbitro: Niccolò Alleva (Teramo), Mara Mainella (Lanciano), Melania Di Giorgio (Lanciano)

Ammoniti: D’Adamo (Vastese), D’Ambrosio (Vastese)