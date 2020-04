Con l’inizio di settembre sono ripartite le attività targate Promo Tennis, l’associazione sportiva dilettantistica che dal 1998 regolarmente gestisce il centro sportivo San Paolo. Da quest’anno, oltre ai tradizionali corsi di tennis per tutte le età, l’associazione amplia la propria offerta con l’istituzione della scuola calcio. È il presidente della Promo Tennis, Pino D’Alessandro, ad illustrare il programma della stagione 2014/2015.

La brochure 2014/2105 (clicca qui)

Tennis. “La nostra offerta inizia con il baby tennis, i corsi rivolti ai bambini dai 4 ai 5 anni, per passare poi al minitennis, dai 6 ai 10 anni, all’avviamento e perfezionamento dagli 11 ai 14 per arrivare alla specializzazione, per i ragazzi fino ai 18 anni. Lo staff tecnico, da me guidato in qualità di Maestro Nazionale, è formato da Nicola Troiano (istruttore 2° grado), Marco La Verghetta (Laurea in Scienze Motorie e preparatore fisico 2° grado) e Stefano Santicchia (istruttore 1° grado”.

Sono inoltre previsti corsi di tennis per adulti e lezioni individuali, oltre alla possibilità di affittare i campi tennis/calcetto e partecipare a tornei di circolo e federali. “Utilizziamo metodologie aggiornate e attrezzature moderne - spiega D’Alessandro - per permettere uno sviluppo completo delle capacità motorie dei bambini e dei ragazzi. Spesso si ha un pregiudizio verso il tennis, in quanto sport asimmetrico, ma grazie ai nuovi metodi e al nuovo utilizzo degli strumenti di lavoro e alla cura dei nostri tecnici, il ragazzo sviluppa tutte le sua capacità. Una grande attenzione è dedicata all’aspetto ludico e socializzante, tenendo presente i valori e obiettivi educativi che devono essere sempre alla base dello sport. Con i più piccoli si parte da un approccio ludico alla disciplina, si impara giocando. Questa è un’età fertile per i bambini in cui i ragazzi hanno un’altissima capacità di apprendimento”. Sono previste lezioni di prova per i nuovi iscritti.

Scuola calcio/calcio a 5. “Novità di questa stagione è il ritorno della scuola calcio dedicata ai bambini e bambine, con un qualificato staff tecnico formato da Marco Mileno (allenatore 1ª categoria), Domenico Di Risio (Laurea in Scienze Motorie e allenatore giovani calciatori) e Giampaolo Porfirio (allenatore 2ª categoria). Si partirà con i primi calci, dai 5 ai 7 anni, poi i pulcini, 8-10 anni; tutte le attività si svolgeranno nei campi al coperto in erba sintetica. Sono previste lezioni di prova per i nuovi iscritti.

Ulteriore novità è la formazione di un settore giovanile legato alla prima squadra di calcio a 5, squadra affiliata alla Vastese Calcio 1902 che dopo molti anni torna a giocare in città, dando al nostro territorio visibilità anche in questo settore calcistico.

L’attività agonistica. Due le squadre che parteciperanno a campionati federali. Per il tennis c’è per il secondo anno consecutivo il campionato di serie C. “Nella squadra ci sono i migliori giocatori della zona, ed è certamente positivo poter offrire loro la possibilità di misurarsi in un campionato importante e l’ occasione di crescere, poiché diversi giocatori sono molto giovani”. Grazie ad un valido progetto, con l’affiliazione alla Vastese, torna in città il calcio a 5, con la prima squadra che disputerà il campionato di serie D, dando ulteriore stimolo ai ragazzi del settore giovanile.

La struttura. “Abbiamo tre campi in erba sintetica, con le superfici rinnovate nel corso degli ultimi anni. Due dei campi sono coperti, per garantire comfort e continuità durante i mesi invernali. Quest’estate abbiamo rinnovato il campo 1 dedicato esclusivamente alla pratica del calcio a 5 con manto in erba sintetica di ultima generazione. Abbiamo migliorato gli spogliatoi e a breve amplieremo la club house e creeremo un’ampia area verde fruibile per i momenti extra sportivi. Tutto questo grazie ad un’attenta gestione, cercando di dare al nostro pubblico sempre il meglio. Siamo partiti con due campi in mateco e niente più, poi dal primo campo in sintetico, un passo alla volta, la struttura è divenuta una realtà. E’ sorto così un mini-complesso e questo condiziona le scelte ben precise sulle attività da proporre”.

“Con tennis, il calcio a 5 e con la cura della preparazione motoria e atletica, si permette ai ragazzi di crescere in un ambiente positivo e di praticare del sano sport”, conclude D’Alessandro.

Promo Tennis

Centro Sportivo San Paolo

Via Raffaele Mattioli - Vasto

0873.59757

promotennisvasto@yahoo.it

www.promotennisvasto.it

Informazione pubblicitaria