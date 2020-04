Dopo un periodo di meritato riposo inizia un nuovo anno scolastico. Si torna in classe! Per molti di voi sarà l’occasione per incontrare nuovi compagni, nuovi insegnanti, per molti altri ritrovare volti e persone care.

Vivrete un tempo durante il quale la parola d’ordine sarà una sola: impegno nello studio. La vera ricchezza è la conoscenza, perché in grado di fornire gli strumenti adatti per affrontare le sfide di questo tempo, dove è richiesta una preparazione adeguata. Appassionatevi allo studio e alla conoscenza: saranno gli strumenti che potranno aiutarvi a crescere acquisendo le necessarie competenze.

Saranno mesi che vi dovranno vedere impegnati in maniera attiva per costruire basi solide, per essere i veri protagonisti nella vostra vita e in quella della vostra comunità.

In questo percorso di crescita è insostituibile il lavoro degli insegnanti, che dovrete rispettare e ascoltare. Un invito anche alle famiglie a essere presenti e a rapportarsi con le istituzioni scolastiche, perché il vostro periodo formativo sia anche un percorso condiviso.

L’Amministrazione comunale di San Salvo, nonostante le ridotte risorse finanziarie, si è impegnata nel rendere più accogliente le aule con interventi di manutenzione che hanno interessato le strutture (nuovi arredi e miglioramento degli spazi esterni) e l’adeguamento sismico degli edifici. Abbiamo ridotto le tariffe di trasporto scolastico e con il settore delle Politiche sociali siamo impegnati al vostro fianco, anche nelle difficoltà, che potreste incontrare.

A tutti auguro buon anno scolastico: dirigenti, studenti, famiglie, insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sin da ora vi ringrazio per il vostro impegno, che sono certa si caratterizzerà per la dedizione e senza usare scorciatoie, per voi stessi e per la comunità che si aspetta da voi grandi cose.

Con affetto

Avv. Tiziana Magnacca

Sindaco di San Salvo