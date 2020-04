L'adesione al Progetto Vita attraverso la "realizzazione di una rete di defibrillatori semiautomatici dislocati in punti strategici della Città, e utilizzati da personale non sanitario". È la proposta che il Movimento 5 Stelle San Salvo inidirizza a giunta e consiglio comunale, con "l'obiettivo di intervenire entro i fatidici 5 minuti d’oro dall’insorgenza dell’arresto cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Il nostro obiettivo - spiega il M5S sul suo sito - è quello di ridurre la mortalità da arresto cardiaco attraverso la defibrillazione precoce e la diffusione della cultura dell’Emergenza Cardiologica fra la popolazione.

Più precisamente chiediamo che vengano istituite 10 postazioni provviste di defibrillatori semiautomatici nei punti più raggiungibili dalla popolazione (esterno delle scuole, esterno delle Chiese…), e che vengano effettuati corsi BLSD (basic life support defibrillation) per la formazione di quanti più cittadini possibile.

Ovviamente come facciamo per tutte le proposte, abbiamo fornito all’amministrazione anche un preventivo per l’installazione di 10 postazioni provviste di tutto il necessario. Siamo certi che questa proposta sarà valutata con la dovuta attenzione, e ci rendiamo disponibili per qualsiasi chiarimento e/o suggerimento che l’Amministrazione intenderà avere".