Partita bella e vivace oggi allo stadio “Bucci” tra U.S. San Salvo e Cupello. Il match, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, si è concluso con il risultato di 3-2. La squadra ospite manda in campo diversi elementi fuoriquota mentre il tecnico dei locali Gallicchio cambia 5 elementi rispetto alla partita di domenica contro il Borrello.

La prima occasione capita sui piedi dell’ex biancazzurro Torres che in rovesciata sfiora il palo. Un minuto dopo Di Ruocco salta un uomo ma la conclusione finisce alta. Al 13’ il giovane Tucci si inventa un tiro da 20 metri e porta in vantaggio gli ospiti. Al 21’ botta di Argirò dalla distanza, sulla respinta del portiere Di Ruocco calcia a colpo sicuro ma il difensore si salva in angolo sulla linea di porta. Al 33’ arriva il pareggio del San Salvo con un rasoterra dalla distanza di Di Ruocco.

Nella ripresa dopo 9 minuti arriva il raddoppio con Di Ruocco bravo a raccogliere una punizione di Battista. Tre minuti dopo gol annullato a Torres per fuorigioco. Al 60’ bella azione di D’Antonio ma il tiro finisce alto. Al 65’ arriva il 3-1 per i locali con Felice che di testa insacca alle spalle dell’incolpevole portiere. Cinque minuti dopo i locali sfiorano il gol ma la sfera attraversa l’area di rigore e nessuno ci arriva. A pochi minuti dalla fine arriva l’autorete di testa di Triglione che fissa il risultato sul definitivo 3-2. L’ultima azione degna di nota capita a Marinelli allo scadere che di testa sfiora l’incrocio.

In virtù di questo risultato il San Salvo accede alla fase successiva. Domenica, questa volta in campionato sul terreno del Cupello, sarà di nuovo sfida tra U.S. San Salvo e Cupello.



Tabellino

San Salvo-Cupello 3-2 (1-1)

Reti: 13’pt Tucci, 40’ st aut. Triglione (Cupello); 33’pt, 9’st Di Ruocco, 40’st Felice (San Salvo)



U.S. San Salvo: Raspa, Felice, Izzi, Argirò, Luongo, Triglione, Ciavatta (8’st Larivera), Battista (25’st Pantalone), Marinelli V., Di Ruocco (24’st D’Ottavio), Antenucci. A disposizione: Marinelli L, Ramundo, Di Pietro S., Di Pietro G.. Allenatore: Claudio Gallicchio



Cupello: Tascione, Marchioli (1’st Berardi), Nanni, Tracchia, Fantini, Tucci, Antenucci, Avantaggiato (29’st Quintiliani), Fizzani, D’Antonio (37’st Di Croce), Pendenza. A disposizione: Ottaviano, Di Renzo, Luciano, Torres. Allenatore: Giuseppe Di Francesco



Arbitro: Francesco Oliva de L’Aquila (Anelli di Pescara, Di Risio di Lanciano)



Ammoniti: Di Ruocco (San Salvo); Fizzani, Quintiliani (Cupello).





Luca Di Sciascio