Finalmente Daniela Sabatino ce l'ha fatta, il bomber del Brescia Calcio Femminile, nata ad Agnone nel 1985, ma originaria di Castelguidone, dopo due anni indosserà nuovamente la maglia azzurra della Nazionale Italiana di calcio femminile.

L'attaccante, che con la sua squadra di club è campione d'Italia, nello scorso campionato ha messo a segno 35 reti in 30 partite, ha convinto il ct Antonio Cabrini ad inserirla nella lista delle convocate. Per due anni tifosi e addetti ai lavori si sono chiesti, senza avere risposta, come mai la Sabatino non fosse più stata chiamata in azzurro.

Daniela ha debuttato in B con il Campobasso, squadra con la quale è cresciuta, nel 2000, a 15 anni, ha esordito nella massima serie e segnato il primo gol in A al Milan, la sua squadra del cuore. In seguito è passata all'Isernia dove ha vinto la B, poi Monti del Matese, Rapid Lugano, Reggiana in A (87 gol in 114 presenze tra campionato e Coppa Italia), nel 2010 il trasferimento al Brescia con cui al primo anno ha conquistato il titolo di capocannoniere della massima serie. Fino ad oggi con il club lombardo è arrivata a quota 111 reti segnate in quattro stagioni.

Nel suo palmares figurano un campionato di Serie A, due Coppe Italia, un campionato di A2 e due di Serie B. Oltre ad un titolo di capocannoniere di Serie A e uno di Serie B.