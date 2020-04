Attimi di paura questa mattina in via Pertini a Casalbordino per un'auto andata a fuoco. Erano circa le 7.30 quando le fiamme hanno avvolto la Bmw di proprietà di M.M., 31 anni, di origine polacca ma da anni residente in paese dove lavora come operaio. Subito è scattato l'allarme anche perchè l'auto era parcheggiata accanto ad una casa. Un agente della polizia municipale accorso sul posto ha fatto uscire le persone e sgomberare il tratto di strada, dove erano parcheggiate diverse auto.

I vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, arrivati a Casalbordino, hanno spento le fiamme che, oltre alla vettura, avevano attaccato una finestra posta al piano terra, distruggendo una tapparella di plastica e annerendo il muro esterno. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone e alle altre auto parcheggiate nei pressi della Bmw. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e polizia municipale, anche i carabinieri della stazione di Casalbordino.

Secondo una prima ricostruzione all'origine del rogo ci sarebbe un malfunzionamento della vettura.