Tre giorni di festa a Furci in onore del Beato Angelo nel santuario a lui dedicato. In questi giorni, come comunicato dal parroco don Graziano Fabiani, dopo l'esposizione dell'urna del Beato, alle 18 si tiene la Santa Messa in preparazione alla festa. Giovedì 11 settembre la funzione delle 18 sarà dedicata alla celebrazione del 21° anniversario della dedicazione del Santuario. Venerdì la festa entrerà nel vivo. Alle 21 ci sarà il ritrovo presso la Parrocchia seguita dalla processione con la statua in trono fino alla casa nativa. Poi la santa messa nella Cappella del Beato Angelo con la preghiera per tutti i benefattori vivi e defunti. Al termine la processione verso il Santuario accompagnata dalla luce delle fiaccole.

Sabato 13 settembre sarà la messa delle 8 ad aprire la giornata. Nella mattinata ci sarà il giro musicale della Banda Città di Furci. Alle 11 solenne concelebrazione eucaristica presieduta da don Marco Di Iorio, sacerdote novello della diocesi di Trivento. Al termine processione del Beato Angelo in trono. Nel pomeriggio due messe, alle 17 e alle 18, per concludere i festeggiamenti. In serata spazio alla musica con il concerto de "I Santo California", per chiudere poi con i fuochi pirotecnici.