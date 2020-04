"Con la Tasi l’amministrazione Lapenna ha ancora una volta rivolto la propria attenzione sulle tasche dei cittadini, sottraendo loro importanti risorse in un tragico contesto economico e sociale". Un balzello evitabile, secondo Davide D'Alessandro.

Per il consigliere comunale indipendente, il Comune di Vasto non ha "saputo programmare per tempo e ricavare ingenti somme da solidi investimenti, penso al fotovoltaico. Lapenna, purtroppo, non programma ma decide ciò che accade, tanto ci sono i cittadini a coprire i buchi. Questa è un’Amministrazione che continua a sperperare e a tassare. Il sindaco ha il coraggio di chiederci dove trovare i soldi. Perché - chiede D'Alessandro - non la smette di pagare oltre 7 milioni di euro l’anno, una cifra spropositata, un quarto del bilancio, per la raccolta dei rifiuti, ingrassando Pulchra e Civeta? Sul tema rifiuti fa sempre orecchie da mercante. I 600 mila euro buttati dalla finestra per una pista ciclabile mai inaugurata e già fatiscente, oggi sarebbero tornati molto utili. Il dubbio investimento per salvare i debiti dei Salesiani, oggi sarebbe tornato molto utile. Gli assegni ad personam elargiti con disinvoltura, oggi sarebbero tornati molto utili. Troppi soldi si perdono per mille rivoli, troppi stipendi sono oltre il limite della sopportabilità. Troppo grasso cola dalla pubblica amministrazione, l’ha detto persino Renzi. E Vasto, purtroppo - sostiene D'Alessandro - non fa eccezione".