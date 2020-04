"Entro ottobre il primo lotto di via San Rocco verrà riaperto, con strada allargata, pubblica illuminazione e marciapiedi". Lo promette Nicola Tiberio, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vasto. L'intervento di adeguamento della strada che attraversa un'area in continua espansione edilizia alla periferia settentrionale della città, è iniziato il 7 gennaio scorso. Lo esegue l'impresa Basilico di Gissi, che ha praticato un ribasso del 23,644% rispetto alla cifra base stanziata dal Comune, che era di 370mila 151 euro e 78 centesimi, cui vanno sommati 9mila euro di oneri di sicurezza.

La strada non è stata riconsegnata entro il termine annunciato del 14 agosto 2014 perché "l'Enel - spiega Tiberio - deve rimuovere le cassette elettriche che si trovano lungo il tracciato, in modo da consentire l'ampliamento della sede stradale. Il primo lotto verrà restituito entro ottobre alla piena fruibilità dei cittadini. Intanto, i tecnici del settore Lavori pubblici stanno lavorando al progetto preliminare del secondo lotto, per il quale nel bilancio comunale sono stati previsti 500mila euro. Speriamo di raggiungere un accordo bonario con i proprietari di quelle strisce di terreno necessarie ad allargare la strada. Vorremmo evitare le procedure di esproprio e stringere i tempi. Del resto, una carreggiata migliore è interesse di tutti".