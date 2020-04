Il collettivo artistico TheAlbero, ha trascorso l'estate in Abruzzo e in parte a Casalbordino con il patrocinio del Comune, proponendo una serie di attività che rientrano sotto il nome di Altri Mondi Possibili in Praxis. La ricerca sul rapporto tra corpo, mente e spirito, sul rapporto uomo-donna-natura, sui rapporti tra gruppi di culture diverse, sui rapporti tra chi "insegna" e chi "apprende", è stata svolta tramite il teatro sociale, il gioco, la narrazione partecipata, l'eco-building, la permacultura, il metodo del consenso, il dragon dreaming, l'apprendimento esperienziale e lo storytelling.

A fine luglio si è svolto il minifestival StoryTravellers per bambine e bambini a Casalbordino (pineta di Finis Terrae) con attivita' di narrazione e gioco in lingua italiana e inglese, con la collaborazione preziosa di Christine di Myramproject. A inizio agosto un gruppo olandese impegnato nel movimento di Transition town ha svolto una formazione in teatro dell'oppresso e metodo del dragon dreaming nella pineta di Finis Terrae a Casalbordino.

Apprendimento Esperienziale Creativo è stato il primo seminario internazionale per insegnanti, educatori/educatrici e per tutti/e coloro interessati/e all'uso delle arti partecipative per un apprendimento attivo ed esperienziale. Il seminario si è svolto presso la Scuola Nuova Arcadia a Casalbordino. Sono stati esplorati i diversi tipi di linguaggi: verbale (con narrazione e storytelling), corporeo (con teatro immagine e teatro sociale), sensibile (con scrittura di poesie e storie brevi), visuale (con fotografia partecipativa e collage) e i passaggi dall'uno all'altro, cercando sinestesie e suggestioni, riflettendo sulla molteplicita' delle capacita' espressive ed estetiche, un'attività di narrazione partecipata e storytelling con un gruppo folto di persone dall'Argentina e dal Brasile. Il cerchio narrativo è una pratica comune a tutte le culture antiche, può guarire le ferite della comunità, rinsaldare i legami, trasmettere valori in simboli, offrire uno spazio protetto di espressione tra immaginazione e vissuto reale, puo' inoltre essere occasione per praticare e imparare una lingua, coinvolgendo sia la sfera cognitiva sia quella emozionale. TheAlbero è un collettivo artistico informale prodotto da Ilaria Olimpico e Uri Noy Meir.

Enzo Dossi