Anche quest’anno Poste Italiane, per venire incontro alle necessità delle famiglie e favorire l’istruzione, propone un finanziamento a condizioni vantaggiose che sostiene lo studio dei figli.

Disponibile fino al 31 dicembre 2014, il Prestito BancoPosta Studi può essere richiesto negli uffici postali di Vasto e San Salvo, con l’accredito in pochi giorni direttamente sul conto BancoPosta.Il finanziamento consente di ottenere 1.000 euro per ogni figlio iscritto alla scuola elementare o alla media inferiore, 2.000 euro se è iscritto alla scuola media superiore, 3.000 euro se invece frequenta l’università, corsi professionali o di specializzazione. L’importo massimo erogabile è di 5.000 euro per famiglia, accreditato in pochi giorni sul proprio conto BancoPosta e rimborsabile da 12 a 24 rate mensili.

Per richiederlo, è sufficiente presentare presso un ufficio postale abilitato un documento d’identità, la tessera sanitaria, un documento di reddito o pensione da lavoro e un certificato di iscrizione alla scuola, all’università, a corsi professionali o di specializzazione.

Per conoscere indirizzo e orario di apertura degli uffici postali abilitati e per ricevere maggiori informazioni, è possibile consultare il sito internet www.poste.it oppure contattare il numero verde BancoPosta 800.00.33.22.

Poste Italiane - Ufficio stampa