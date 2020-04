Sono 39 gli studenti della città di San Salvo che giovedì mattina, alle 10.30, riceveranno il premio della Presidenza del Consiglio comunale e dell’Amministrazione comunale di San Salvo. Sono i 4 degli istituti superiori, 20 delle scuole medie e 15 delle scuole elementari che hanno completato nell’anno scolastico 2013-2014 il loro ciclo con il massimo dei voti, negli istituti di ogni ordine e grado presenti a San Salvo. Per la precisione 4 degli istituti superiori, 20 delle scuole medie e 15 delle scuole elementari

Saranno il presidente del consiglio comunale Spadano, il sindaco Magnacca e l'assessore alla cultura Artese a premiare i ragazzi. "È la migliore occasione – spiega il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano – per riconoscere l’impegno nello studio sia come lo strumento più idoneo per formazione culturale e umana dei nostri ragazzi e sia come punto di partenza per costruire la comunità del domani".

Per il sindaco Tiziana Magnacca "i ragazzi che premiamo per il loro rendimento scolastico, in aumento rispetto all’anno precedente, devono rappresentare un esempio positivo per la nostra città e per tutti gli altri studenti perché il merito non deve essere visto come un elemento discriminante ma come valore aggiunto".