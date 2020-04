“Aggettiviamo come pasticciona e confusionaria la maggioranza a margine della discussione della delibera sulla Tasi. Ancora una volta, per mancanza di programmazione, il Comune di Vasto si ritrova a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, al contrario di quanto fatto da alcuni illuminati Comuni italiani". L'opposizione attacca l'amministrazione Lapenna dopo che il centrosinistra ha approvato in Consiglio comunale la delibera sulla Tasi: i vastesi pagheranno l'uno per mille. "E' la quota minima prevista dalla legge", fa notare l'Ufficio stampa di palazzo di città.

Ma i consiglieri comunali Andrea Bischia (Progetto per Vasto), Davide D'Alessandro (indipendente), Nicola Del Prete (indipendente), Massimo Desiati (Progetto per Vasto), Antonio Monteodorisio (Forza Italia) ed Etelwardo Sigismondi (Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale) avevano presentato la proposta "Tasi zero".

"È vero - affermano i rappresentanti dell'opposizione - che i governi Letta-Renzi hanno sottratto vitali risorse agli enti locali, ma la responsabilità dell’amministrazione Lapenna è di averle costantemente sperperate per mille rivoli. Non esistono due minoranze: esistono amministratori che aderiscono in un contesto economico così tragico ai problemi reali e quotidiani dei cittadini vastesi, e amministratori che perseguono attraverso un dissennato sistema di potere l’assoluta distanza da essi. Scegliendo di bocciare il nostro emendamento, che prevedeva la Tasi pari a zero, nessuno può chiederci di assecondare un'amministrazione che continua a tassare e tartassare i cittadini”.