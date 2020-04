Ieri mattina il gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto ha operato nell'area del parcheggio fotovoltaico di via dei Conti Ricci, per rimuovere alcune siringhe lasciate da mani ignote nel terreno. "Alcune di queste - commenta Eustachio Frangione - erano anche prive del cappuccio di protezione, quindi pericolose". Utilizzando le precauzioni del caso gli operatori di protezione civile hanno bonificando l'area, portando via le siringhe per il loro corretto smaltimento.