"Mi sono offerto volontario", racconta mentre aziona il tosaerba con cui sta bonificando l'aiuola all'ingresso della scuola. Mario Miguel Moretta insegna fisica al Liceo artistico Pantini-Pudente di Vasto.

In tempi di magra, con una nuova spending review annunciata per l'autunno e con l'abolizione nel prossimo futuro di Giunte e Consigli provinciali, le Province fanno i conti con un bilancio sempre più asfittico.

Non fa eccezione la Provincia di Chieti, dove i soldi per le manutenzioni sono ormai pochissimi. Bisogna risparmiare, tant'è che l'amministrazione provinciale avrebbe chiesto in una lettera indirizzata ai dirigenti scolastici di nominare i responsabili del risparmio energetico: professori, impiegati e bidelli cui sarà demandato il compito di spegnere le luci in aule, corridoi e palestre ed evitare dispersioni di riscaldamento.

Moretta ha deciso di occuparsi della manutenzione del verde. "Mi sono offerto volontario, è vero – racconta – per dare una mano in un momento difficile per l’economia. Tornare a scuola e vedere tutte quelle erbacce sarebbe stato uno spettacolo indecoroso e così da casa ho portato con me il necessario e mi sono rimboccato le maniche. Spero che il mio contributo possa servire a qualcosa".