Sabato 13 settembre, in contrada Montalfano a Cupello, sono in programma i festeggiamenti in onore della Madonna della Divina Provvidenza.

Il programma prevede giochi popolari per adulti e bambini, alle 17.30 la santa Messa con processione, alle 21.30 l'esibizione di Vittorio il fenomeno e alle 23 i fuochi d'artificio.