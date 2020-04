L'uno per mille. E' quanto pagheranno i vastesi per la Tasi. "Il Comune di Vasto applica l'aliquota minima prevista dalla legge", sottolinea una nota dell'Ufficio stampa del municipio.

Stamani la seduta del Consiglio, attesa soprattutto per le decisioni riguardanti la Tassa sui servizi indivisibili. La maggioranza di centrosinistra ha approvato la delibera attraverso cui "l'amministrazione comunale, per l'anno 2014, applica l'aliquota minima prevista dalla legge, l'uno per mille. Per quanto concerne gli immobili locati, il 25 per cento sarà a carico degli inquilini, il 75 per cento a carico dei proprietari. L'acconto Tasi va versato entro il 16 ottobre prossimo. Il saldo entro il 16 dicembre". In in aula, il documento è stato approvato con 14 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti.

Sedici consiglieri su 16 presenti al momento della votazione hanno dato il via libera alla convenzione dell'autorità per la gestione dei rifiuti urbani. Cinque rappresentanti dell'opposizione hanno manifestato il loro dissenso non partecipando al voto.

Approvato, invece, all'unanimità l'atto di indirizzo per la disciplina delle insegne di esercizio.