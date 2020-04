È scattato il conto alla rovescia per il Gran Premio di San Marino, seconda tappa in terra italiana per il motomondiale. Come da tradizione il Fan Club di Andrea Iannone si sta mobilitando per essere presente in massa sul circuito romagnolo e sostenere da vicino il proprio beniamino che punterà ad essere tra i protagonisti della gara in sella alla Ducati Pramac.

Nella stagione che proietta Iannone verso la Ducati ufficiale l'entusiasmo attorno al talentuoso pilota cresce di gara in gara, con una sempre maggiore attenzione da parte di addetti ai lavori, pubblico e mass media. Lui sta rispondendo in pista, cercando di fare il massimo che la sua moto in configurazione open gli consente e regalando spettacolo ad ogni gara con accesi duelli con i suoi rivali.

Per l'appuntamento del 14 settembre il fan club ha promosso un pacchetto autobus+biglietto di ingresso in tribuna D, oltre alla realizzazione di una bella coreografia da dedicare a Ian 29. Il costo è di 115 euro. Si partirà dal terminal bus di Vasto alle 2 di notte del 14 settembre, per essere in pista sin dal mattino e assistere quindi alla gara.

