Oggi, lunedì 8 settembre 2014, alle ore 18, nella Cattedrale di San Giustino in Chieti, si terrà una solenne concelebrazione eucaristica in occasione della ricorrenza dell’ordinazione episcopale di Monsignor Bruno Forte, avvenuta l’8 settembre 2004 nella Cattedrale di Napoli, conferita dall’allora cardinale Sua Em. Joseph Ratzinger. La celebrazione sarà presieduta Sua Ecc. Mons. Camillo Cibotti, già parroco della Trinità in Chieti, vescovo di Isernia-Venafro, ordinato dallo stesso Mons. Forte l’11 giugno scorso nel santuario della Madonna dei Miracoli a Casalbordino. Per Mons. Cibotti sarà la prima volta che presiede un pontificale nella sua diocesi di appartenenza.

Concelebreranno, oltre al festeggiato, anche Sua Ecc. Mons. Domenico Scotti vescovo di Trivento (a sua volta ordinato vescovo da Mons. Forte l’8 dicembre 2005 nella Cattedrale di Chieti), e Sua Ecc. Mons. Giuseppe Di Falco, vescovo emerito di Sulmona-Valva. Insieme ai vescovi, si stringeranno attorno a mons. Forte tutti i sacerdoti, secolari e religiosi, presenti nella diocesi e parteciperanno alla concelebrazione, assistiti da tutti i seminaristi di Chieti-Vasto.

Ci sarà, inoltre, la partecipazione di rappresentanze di tutte le Comunità parrocchiali, delle aggregazioni laicali e delle comunità religiose, maschili e femminili presenti sul territorio. L’animazione liturgico-musicale sarà curata dal Coro della Parrocchia di San Francesco Caracciolo in Tricalle. Nel darne notizia Mons. Bonifacio Mariani, che è il Direttore responsabile de "Il nuovo Amico del Popolo", ricorda, tra le tante attività svolte da mons. Forte, in prticolare: la conduzione fino alla conclusione del XIII Sinodo Diocesano (26.05.2007) con la conseguente promulgazione del “Libro del Sinodo” e del “Direttorio Pastorale”, e la Visita Pastorale in tutta la diocesi, indetta l’11 ottobre 2008 e conclusa ufficialmente il 17 aprile di quest’anno.

Ai due eventi, sottolinea don Bonifacio, ha fatto riferimento mons. Forte quando ha invitato a vivere il recente convegno diocesano, con le seguenti parole: "Nei giorni 5 e 6 settembre 2014 avremo la gioia di vivere a Fara San Martino il Convegno ecclesiale sul tema “Chiesa in uscita: la Chiesa di Chieti – Vasto annuncia la bellezza di Dio”. Dopo i grandi momenti del Sinodo diocesano e della visita pastorale ecco la sfida che ci attende e che si apre davanti a noi: la missione popolare parrocchiale e zonale".

"Tra le altre iniziative - continua ancora don Bonifacio - dobbiamo ricordare anche i Convegni diocesani, le Catechesi ai Giovani, le Giornate di studio, soprattutto le Quaestiones Quodlibetales con cui ha avviato un fecondo dialogo culturale insieme ai Rettori dell’Università “D’Annunzio” con personalità di rilievo nazionale e internazionale". E conclude: "Ciò che sarà più fortemente a dare il segno della festa di domani, sarà il rapporto del “padre” (come preferisce essere chiamato) con la sua gente, di ogni età, di ogni ceto sociale, carica delle aspettative che egli, di volta in volta, con semplicità e disponibilità è abituato ad accogliere e a condividere".

Luigi Medea