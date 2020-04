Il Comitato Organizzatore del Premio Nazionale Histonium, presieduto dal prof. Luigi Medea, ha scelto i nominativi di coloro che riceveranno quest’anno i “Premi Cultura 2014”, durante la Cerimonia Conclusiva della XXIX Edizione del Premio, che si terrà il 20 settembre 2014, alle ore 16,30 presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto (Ch), alla presenza di personalità del mondo politico e culturale.

Il prestigioso riconoscimento andrà innanzitutto, nella fausta ricorrenza dei 200 anni della nascita dell’Arma, alla Legione Carabinieri d’Abruzzo, nella persona del Comandante, Generale Claudio Quarta “per il prezioso e capillare lavoro, svolto dai Carabinieri sul nostro territorio per la lotta alla criminalità, per la difesa dei cittadini e per la diffusione, soprattutto tra le giovani generazioni, della cultura della legalità”.

Verrà consegnato, poi, all’ANPA (Associazione Nazionale Protezione Animali) e alla Presidente dott.ssa Carla Ronchi “per l’impegno quotidiano dedicato alla tutela degli animali, in particolare attraverso la programmazione di campagne informative, lo sviluppo di progetti educativi per le scuole e la lotta serrata contro qualsiasi forma di maltrattamenti, di cattività e di stragi”.

“Premio Cultura” anche al prof. Liborio Stuppia, titolare della Cattedra di Genetica Medica presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti “per la sua qualificata produzione scientifica, pubblicata su importanti riviste internazionali, e per la sua intensa attività di ricerca sulla genetica umana, con studi relativi a diverse patologie congenite ed acquisite e con un particolare interesse alla biologica molecolare”.

Per il Gran Trofeo della Cultura “Lucio Valerio Pudente” è stata scelta l’ins. Norma Malacrida di Termoli (Cb), poetessa, scrittrice, critico letterario e presidente di Giuria di vari Concorsi di poesia, mentre gli “Histonium d’Oro” andranno, per meriti letterari all’avv. Giuseppe Tagliente, giornalista-pubblicista, autore di pubblicazioni di carattere politico, storico, demologico e di costume, e, per meriti artistici, al Coro Polifonico “Stella Maris” nel venticinquesimo anno di fondazione.

Quattro donne sono, invece, le prescelte per ritirare l’Histonium alla Carriera (Trofeo della Bagnante): Anna Grazia Californi di Foggia, Giuseppina Basile di S. Martino in Pensilis (Cb), Liliana Ianni di Roseto degli Abruzzi (Te) e Sofia Cassano di Vasto.

Durante la Cerimonia Conclusiva verranno, infine, proclamati ufficialmente i vincitori e i segnalati delle sette sezioni, in cui è diviso il Concorso Letterario di quest’anno, che ha visto la partecipazione di concorrenti dalle varie regioni d’Italia.

Luigi Medea

responsabile del Premio Histonium