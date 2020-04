L’estate è finita e per gli atleti del Team Pandolfi di kick boxe è giunto il momento di togliere i guantoni dal muro, riarmarsi di grinta e ricominciare gli allenamenti presso la palestra New GYm. La riapertura dei corsi è fissata per martedì 9 settembre alle ore 18.00 ed è aperta a tutti coloro che vogliono imparare e seguire una disciplina sportiva completa che rafforza il corpo e lo spirito e nello stesso tempo rappresenta un valido ausilio per chi voglia imparare delle tecniche di autodifesa efficaci.

Contrariamente a quello che molti pensano, gli sport di combattimento, di cui la Kick Boxe fa parte, non rappresentano un concretizzarsi di atteggiamenti violenti che sviluppano predisposizioni ad atteggiamenti ancestrali non consoni alla vita moderna, ma al contrario, come tutte le arti marziali più blasonate, dal Karate al Kung Fu, portano allo sviluppo di capacità di coordinamento motorio e mentale che rendono tale disciplina sportiva adatta a tutte le fasce di età, dai bambini agli over quaranta. Chi intraprende questo sport deve sapere che non si tratta di un percorso semplice fatto di calci e pugni, ma di una serie di tecniche che uniscono disciplina, concentrazione, velocità di pensiero sviluppando queste caratteristiche e rendendo il tutto di massima utilità per la vita quotidiana, anche al di fuori di contesti che prevedono il combattimento. Particolarmente indicato per i ragazzi di entrambe i sessi, ma rappresenta una valida alternativa per tutti quelli che vogliono mantenersi in forma in maniera divertente e prolifica per l’equilibrio psicofisico.

Il Team Pandolfi è una realtà giovane, ma che ha già dato ottimi risultati. Sotto la guida di Maurizio Pandolfi e Vincenzo La Verghetta, i guantoni vastesi si sono già distinti nel corso dell’anno riportando a casa cinque vittorie su sei gare disputate durante il Total Fight che si è tenuto a Chieti. Un risultato che si ha la pretesa di ripetere e migliorare nel futuro immediato. Quindi, appuntamento con tutti quelli che vogliono approfondire l’apprendimento della Kick Boxe martedì 9 settembre alle 18.00 per la prima lezione gratuita presso la Palestra New Gym.

Per info

0873.391984

https://www.facebook.com/KickBoxingLaVerghetta?ref=ts&fref=ts

Luca Menichelli