Sarà la gara di ritorno, il prossimo 21 settembre, a decretare chi tra Audax Palmoli e Chieti femminile passerà al successivo turno di Coppa Italia. La gara al Comunale di Palmoli finisce a reti inviolate nonostante entrambe le formazioni abbiano provato a vincerla in più occasioni.

La cronaca. E’ il Chieti a partire subito forte cercando in più occasioni la via del gol. La vastese Stivaletta è sempre molto attiva sul fronte d’attacco, ci prova una prima volta al 13’, mettendo al centro dopo una buona discesa sulla sinistra. Dopo due minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è ancora lei ad esaltare le qualità del portiere di casa Altieri. Il Palmoli si fa vedere al 16’, con un’azione orchestrata da Di Ninni. La difesa di mister Di Santo non è impeccabile e al 20’ Stivaletta cerca di approfittarne ma commette fallo. Ancora la numero 8 neroverde cerca la via del gol ma è bravo il portiere avversario a fermare la sua sortita. L’Audax si fa rivedere dalle parti di Nardulli al 36’, con un tiro debole di D’Angelo. Al 38’ l’azione che potrebbe dare la svolta alla partita. La difesa teatina si lascia sorprendere dall’Audax, il portiere esce per cercare di sventare l’attacco ma bomber di Ninni ha possibilità di calciare verso la porta sguarnita. Sul suo tiro c’è la deviazione a rete di Bolognese che però è in fuorigioco. Esultano le Panthers ma Vitucci annulla.

Al rientro in campo è ancora il Chieti a provare di sbloccare il risultato. Prima Di Camillo, su azione di calcio d’angolo, manda alto, poi Benedetti, lanciata a rete, non riesce ad agganciare alla perfezione. Poco prima della mezz’ora D’Angelo ha possibilità di calciare una punizione da buona posizione ma la sua conclusione è facilmente parata da Nardulli. Al 30’ si infortuna battaglia, caduta male dopo un contrasto. Si rialza e termina l’incontro, ma poi sarà costretta a recarsi in ospedale per sottoporsi ad accertamenti. Con l'ingresso della giovane Cravero (ex Pro Vasto) il Palmoli guadagna in vivacità offensiva anche se è ancora da trovare la migliore intesa per l'attacco di casa. Ci prova Mariani, per le ospiti, a rompere la parità, ma conclude debolmente. Poi al 40’ l’Audax si propone in contropiede ma l’azione termina con la parata del portiere del Chieti. Le ultime azioni pericolose sono di marca neroverde. Al 43’ Altieri esce fuori dall’area con ottima scelta di tempo e riesce a sventare l’attacco.

I commenti. “Si vede che loro hanno più esperienza – commenta a fine gara mister Di Santo (Audax) -. Oltre al nostro portiere, di cui conoscevo la bravura, ci sono altri valori in squadra. Ci manca ancora qualcosa, arriveranno una centrale e un’attaccante. Diciamo che per noi questa partita era l’occasione per scendere in campo con la squadra al completo e provare gli schemi. Per qualcuna era la prima volta in assoluto con noi. Mi sono piaciuti impegno e organizzazione in campo”.

Un po’ di rammarico per l’allenatore del Chieti, Di Camillo. “Nel primo quarto d’ora abbiamo avuto delle buone occasioni ma non l’abbiamo messa dentro più che altro per demerito nostro. Col passare dei minuti abbiamo perso anche un po’ dell’organizzazione. Mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra, magari facendo un gol che poteva essere utile in chiave qualificazione. Siamo già molti carichi di lavoro e in fase di avvicinamento al campionato e avevamo qualche defezione importante. L’importante è continuare a lavorare bene e cercare di evitare gli infortuni, come purtroppo oggi non è capitato. Ma comunque sono abbastanza soddisfatto”.

Tabellino

Audax Palmoli: Altieri, Mancini, Savelli, Angelone (14’st Pelliccia), Montelli, Pasciullo, Di Ninni, D’Angelo (42’ st Ricci), Bolognese, Marino MP, Cicala (1’st Cravero). Panchina: Berardini, Ossowska, Marino Ma. Allenatore: Di Santo

Chieti Femminile: Nardulli, Colasante, Benedetti, Carrozzi, Tondodonati (16’st Di Marco), Scioli, Gangemi (21’st D’Alberto), Stivaletta, Busacchio (1’st Battaglia), Di Camillo, Mariani. Panchina: Zullo, Di Camillo, Nozzi, Mancini. Allenatore:Di Camillo.

Arbitro: Vitucci (Sulmona) – Bruni (Pescara) e Salerno (Lanciano)