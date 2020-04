Tanti i pellegrini e devoti che hanno partecipato ieri alle celebrazioni per la festa della Madonna Delle Grazie. La santa messa è stata officiata da Don Filippo Di Giacomo sacerdote e giornalista Rai che spesso vediamo in tv nelle reti nazionali esperto di vaticano. La processione che ha riportato la statua della Madonna Delle Grazie dal Santuario alla Parrocchia ha visto partecipi migliaia di fedeli un vero e proprio fiume di persone alla presenza delle autorità politiche comunali presente anche il presidente provinciale Di Giuseppantonio, due le bande musicali quella di Gioia Del Colle e quella di Monteodorisio. La serata si è conclusa nel piazzale Madonna delle Grazie con il concerto del premiato concerto musicale città di Gioia del Colle diretto dal maestro Giuseppe Carbonara che ha allietato una piazza gremita con una rivista lirica e pezzi di musica contemporanea.

Oggi alle ore 12:00, dopo la messa, l’effigie della Madonna Delle Grazie sfilerà in processione per il centro storico del paese , oggi è anche il giorno della fiera con le bancarelle, questa sera concerto degli Audio 2 in Piazza Umberto I e a conclusione fuochi pirotecnici.

Armando Menna