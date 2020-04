San Salvo-Borrello 1-0. Ottima cornice di pubblico allo stadio “Bucci” per la prima partita di campionato dell’U.S. San Salvo. Di fronte ai biancazzurri la temibile matricola Borrello del tecnico Donato Anzivino. Gallicchio schiera dal primo minuto gli ultimi arrivati Luongo e Di Ruocco.

La partita entra subito nel vivo e al 2’ Antenucci, dopo aver saltato due uomini in area, impegna Marconato con una conclusione rasoterra. Al 14’ arriva il gol dei locali: calcio d’angolo di Quaranta e colpo di testa di capitan Marinelli che gonfia la rete e sigla il vantaggio. Al 22’ grande azione personale di Di Ruocco ma la difesa ospite, con l’aiuto dell’estremo difensore granata, gli nega il gol.

Alla mezz’ora ancora Di Ruocco si libera bene in velocità e serve Antenucci che tentenna e si fa anticipare dal portiere ospite. Tre minuti dopo la prima occasione per il Borrello: calcio piazzato Di Properzio e palla di poco a lato. Al 40’ brivido in area sansalvese, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Traore si inventa una bellissima rovesciata che termina di poco alta. La ripresa parte con gli ospiti che cercano di creare gioco e azioni ma non riescono mai a impensierire Cattenari.

Al 63’ prova a chiudere i conti il San Salvo con una conclusione di Antenucci respinta da Marconato sui piedi di Marinelli che calcia di poco a lato sciupando l’occasione del raddoppio. Poco dopo la mezz’ora ancora Marinelli impegna a terra Marconato con un tiro debole dal limite. A quattro minuti dal termine, sugli sviluppi di un corner, Cattenari smanaccia la sfera e dopo un’azione in mischia, con l’estremo difensore locale fuori dai pali, la palla termina di poco alta sopra la traversa. Il Borrello nei minuti finali cerca di spingere sull’acceleratore ma al triplice fischio sono i ragazzi di Gallicchio a festeggiare per questa importante vittoria.

A fine gara soddisfatti per i tre punti il presidente Evanio Di Vaira e l’intera dirigenza biancazzurra. Il San Salvo tornerà in campo mercoledì alle ore 16 al “Bucci” per il match di Coppa Italia contro i “cugini” del Cupello reduci dal pareggio a reti inviolate di Capistrello.

Tabellino

San Salvo-Borrello 1-0 (1-0)

Rete: 14' Marinelli

U.S. San Salvo: Cattenari, D’Aulerio (36’st Di Pietro Giampiero), Ramundo, Quaranta, Felice, Luongo, Di Pietro Stefano (21’st Argirò), Battista, Marinelli, Di Ruocco (30’ st Izzi), Antenucci. A disposizione: Raspa, Triglione, Ciavatta, D’Ottavio. Allenatore: Claudio Gallicchio

Borrello: Marconato, Rota, Di Federico (31’st Zappacosta), Scarano, Di Giuseppe, Cardone (26’st Letta), Ciampoli, Di Properzio, Traore, Sassarini, Ligocki (7’st Musto). A disposizione: Corpo, Valentini, De Julis. Allenatore: Donato Anzivino

Arbitro: Fabio De Dominicis di Pescara (De Gennaro e Di Salvatore).

Ammoniti: Di Pietro, Quaranta (San Salvo); Di Federico, Ligocki (Borrello).

Vasto Marina-Montorio 0-2. Gli ospiti espugnano l'Aragona 0-2 grazie alle reti di Potacqui al 59' e Cosmi al 91'. Il Vasto Marina attacca e fa la partita sin dal primo tempo, ma il portiere ospite e qualche errore di troppo non permettono ai vastesi di passare in vantaggio. Nonostante la determinazione dei padroni di casa vince il Montorio che capitalizza al meglio le poche occasioni avute. Inizia con una sconfitta la nuova stagione della squadra di Luigi Baiocco che punta alla salvezza e che da domenica prossima punterà a fare punti nella trasferta di Pineto contro i padroni di casa che oggi hanno pareggiato a reti bianche a Miglianico.

Tabellino

Vasto Marina-Montorio 0-2 (0-0)

Reti: 59' Potacqui (Montorio), 91' Cosmi (Montorio)

Vasto Marina: Cialdini, D'Alessandro, Napolitano, Schettino (83' Lupo), Giuliano, Lo Mele, Monachetti, Volpe, Cesario (83' Di Biase), Di Vito (66' Berardi), Cataruozzolo. A disposizione: Canosa, Nocciolino, Persichetti, Forte. Allenatore Baiocco.

Montorio: Di Giuseppe, Aristeo, Pomponi, Ferraioli, Di Giulio, Sacchetti, Di Giorgio, Napolitani, Ridolfi, Potacqui (73' Cosmi), Pierleoni (57' Coccia). A disposizione Orietti, Fragassi, Torelli, Catini, Gialluca. Allenatore De Amicis.

Arbitro: Pierpaolo Carella (Chieti), Stefano Cicchitti (Chieti), Gerardo Boffa (Chieti)

Ammoniti: Cataruozzolo (Vasto Marina), Schettino (Vasto Marina), Volpe (Vasto Marina), Di Giulio (Montorio)

Capistrello Cupello 0-0. Un punto d'oro fuori casa per la squadra di mister Giuseppe Di Francesco che al debutto riesce a uscire indenne in casa della squadra che lo scorso anno chiuse il torneo al quarto posto. I rossoblu ringraziano il portiere classe 1997 Giuseppe Capitoli, grande protagonista di giornata, che all'esordio in Eccellenza ha parato due calci di rigore, uno a fine primo tempo a Morelli e uno alla fine del secondo a Gigli. Due i pali colpiti dalla formazione ospite, uno con Quintiliani su punizione e uno nei minuti conclusivi con l'ex Pendenza, su azione. Nel prossimo turno il Cupello ospiterà il San Salvo che oggi ha superato 1-0 il Borrello in casa.

I risultati della 1° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese.

Acqua&Sapone-Avezzano 0-1

Capistrello-Cupello 0-0

Francavilla-Vastese 1-1

Martinsicuro-Renato Curi Angolana 2-4

Miglianico-Pineto 0-0

Paterno-Torrese 1-2

San Salvo-Borrello 1-0

Sulmona-Alba Adriatica 0-2

Vasto Marina-Montorio 0-2

La classifica

Alba Adriatica 3

Angolana 3

Avezzano 3

Montorio 3

San Salvo 3

Torrese 3

Capistrello 1

Cupello 1

Francavilla 1

Miglianico 1

Pineto 1

Vastese 1

Acqua&Sapone 0

Borrello 0

Martinsicuro 0

Paterno 0

Sulmona 0

Vasto Marina 0

Il prossimo turno, domenica 14 settembre, ore 15.00.

Alba Adriatica-Acqua&Sapone

Angolana-Capistrello

Avezzano-Francavilla

Borrello-Sulmona

Cupello-San Salvo

Montorio-Paterno

Pineto-Vasto Marina

Torrese-Martinsicuro

Vastese-Miglianico