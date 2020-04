E' iniziata con gli anticipi di sabato per poi proseguire domenica la Coppa Abruzzo. In campo anche 14 squadre del Vastese di Prima e Seconda Categoria per l'andata del primo turno, 18 le reti messe a segno.

Tante le vittorie esterne. Sabato il Casalbordino si aggiudica l'incontro di cartello sul campo del Gs Montalfano per 2-0, nell'altro anticipo, unica partita che metteva di fronte due squadre della stessa categoria, lo Sporting San Salvo passa sul campo del Fresa. Vittorie esterne anche per Real San Giacomo a Gissi, Trigno Celenza a Carunchio contro il Mario Turdò e per il Roccaspinalveti a San Buono. Successi in casa per il Monteodorisio sul Real Montalfano e per lo Scerni sull'Odorisiana.

Questo il riepilogo dei risultati:

Fresa-Sporting San Salvo 0-1 (De Santis)

Gs Montalfano-Casalbordino 0-2 (Della Penna, Mirolli)

Gissi-Real San Giacomo 0-1 (Orunesu)

Mario Turdò-Trigno Celenza 1-2 (Farina (M), Di Matteo (T), Di Pardo (T))

Monteodorisio-Real Montalfano 2-0 (D'Amelio, Tarquinio M.)

San Buono-Roccaspinalveti 3-4 (2 Piccirilli (R), 2 Orlando (R), Suriano (S), Romilio (S), Perrucci (S))

Scerni-Odorisiana 2-0

Le partite di ritorno si disputeranno il 14 settembre alle 15.30, in caso di pareggio i gol fuori casa valgono doppio, in caso di ulteriore parità dopo i 180 minuti il regolamento, come per le coppe europee, prevede supplementari e rigori.