Seconda amichevole nel giro di tre gorni per una BCC Vasto Basket formato cantiere aperto. Ieri pomeriggio la sfida con il San Severo, formazione che disputerà il campionato di serie C nazionale, ha dato a coach Di Salvatore l'opportunità di vedere i suoi in campo dopo giorni di intensi allenamento. Per una formazione completamente nuova come quella biancorossa è fondamentale accumulare minuti di gioco contro avversari "veri" (oltre che nelle partite di allenamento), per migliorare nell'intesa e per provare gli schemi imparati durante le sedute tattiche. Per il pubblico presente sugli spalti è stata l'occasione di vedere in azione i nuovi arrivati in casa biancorossa.

La formula prevedeva l'azzeramento del punteggio ad ogni quarto, senza quindi decretare un vincitore finale. Per gli appasionati dei numeri, Vasto e San Severo si sono aggiudicate due parziali a testa. Agli ospiti i primi due, 11-14 e 12-25, mentre i vastesi hanno conquistato la seconda parte di gara, 25-8 e 16-12.

Con Dipierro che ha lavorato ancora a parte e Ierbs indisponibile, Di Salvatore ha mandato sul parquet Durini, Lagioia, Martelli, Di Tizio, Mirone. Molto positiva la prova di Lagioia (così come accaduto contro Ortona), che sarà certamente uno dei protagonisti della stagione. Ma in generale tutti i biancorossi hanno compiuto un passo in avanti rispetto a quanto visto due giorni fa. Il lavoro da fare è ancora tanto, soprattuto per trovare un efficace assetto difensivo da opporre alle formazioni avversarie. Nel corso della gara spazio anche ad Antonini, Cordici e nuovamente al giovanissimo Cicchini. Positivo l'attegiamento dei giocatori in campo che, nonostante la fatica, hanno dato il massimo per ottenere un risultato positivo.

La settimana prossima, mentre i giocatori torneranno in campo per la ripresa degli allenamenti, la società lancerà la campagna abbonamenti, con l'auspicio di ricevere una grande risposta da parte dei suoi sostenitori.