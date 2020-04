Anche a settembre il beach volley sarà protagonista sulle spiagge del Vastese per una chiusura di stagione nel segno della seconda edizione del Trofeo Abruzzo in tour, manifestazione open maschile e femminile in tre tappe aperta ad atleti/e di tutte le regioni d’Italia. Per ogni tappa verranno assegnati punti utili alla conquista del titolo provinciale maschile e femminile nonché punti per le classifiche nazionali.

"La sinergia - spiega una nota dell'organizzazione- che la Fipav di Chieti ha prodotto con la Fipav Molise e la neonata società di beach volley di Vasto Amorosi Volley si incardina in un progetto teso allo sviluppo del beach volley su tutto il territorio provinciale e regionale, ma anche al rafforzamento dei rapporti con le Regioni confinanti, che porterà frutti importanti nei prossimi anni".

Dal comitato provinciale Fipav di Chieti c'è l'auspicio che questa e le altre manifestazioni che si sono svolte in estate nel territorio possano essere un viatico per tornare ad ospitare manifestazioni di più ampio respiro nazionale ed internazionale.

Prima tappa – 6/7 Settembre 2014

San Salvo – Stabilimento “Al Cocorito”

Seconda tappa – 13/14 Settembre 2014

Vasto - Stabilimento “Sabbia d’oro”

Terza tappa – 28/29 Settembre2014

Vasto - Stabilimento “Sabbia d’oro”